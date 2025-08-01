По данным лондонской биржи ICE на 19:52 мск, цена Brent снижалась на 3,26% - до $69,44 за баррель

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2025 года на лондонской бирже ICE замедлила снижение на практически 1 процентный пункт, свидетельствуют данные торгов. Возможной причиной стало заявление президента США Дональда Трампа о перемещении двух американских атомных подлодок "в надлежащие районы" якобы из-за высказываний заместителя председателя Совета безопасности РФ, председателя "Единой России" Дмитрия Медведева.

По данным биржи на 19:52 мск, цена Brent снижалась на 3,26% - до $69,44 за баррель.

К 19:57 мск фьючерс на Brent замедлил снижение и торговался на уровне $69,92 (-2,59%), а фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в сентябре 2025 года снижался на 2,55%, до $67,63 за баррель.

По данным биржи на 20:15 мск, фьючерс на Brent снова ускорил снижение и торговался на уровне $69,6 (-3,04%). Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в сентябре 2025 года также ускорил снижение и терял 3,04%, опускаясь до $67,29 за баррель.