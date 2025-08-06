Индекс Мосбиржи на вечерней сессии ускорил рост

К 22:00 мск показатель находился на уровне 2 860,81 пункта

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на вечерней торговой сессии стремительно ускорил рост и поднялся выше 2 860 пунктов, свидетельствуют данные торговой площадки.

Такая динамика отмечена на фоне публикации газеты The New York Times (NYT) о том, что президент США Дональд Трамп рассчитывает уже на следующей неделе провести личную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, а вскоре после этого - трехстороннюю встречу с участием Владимира Зеленского.

По данным на 21:55 мск, до появления публикации газеты, индекс Мосбиржи рос на 0,66%, до 2 804,87 пункта. К 22:00 мск он стремительно ускорил рост и находился на уровне 2 860,81 пункта (+2,67%). Затем IMOEX2 незначительно замедлил рост и находился на уровне 2 849,63 пункта (+2,27%), свидетельствуют данные торгов на 22:12 мск.

По итогам основной торговой сессии в среду индекс Мосбиржи снизился на 0,78%, до 2 764,62 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,96%, до 1 086,05 пункта.