В ведомстве уточнили, что уровень возмещения сохранится на весь сорок действия льготных кредитов, выданных с 7 августа по 1 ноября 2025 года

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Минфин России увеличил уровень возмещения банкам по семейной, дальневосточной и арктической ипотекам для поддержки реализации льготных ипотечных программ, сообщается на сайте министерства.

"Для поддержки реализации льготных ипотечных программ "Семейная ипотека" и "Дальневосточная и арктическая ипотека" принято решение об увеличении уровня возмещения банкам по льготным ипотечным кредитам, выдаваемым с 7 августа 2025 года по 1 ноября 2025 года. Уровень возмещения сохранится на весь сорок действия льготных кредитов, выданных за этот период", - говорится в сообщении.

Новый уровень возмещения равняется увеличенной на 2,5 процентного пункта (п. п.) ключевой ставке минус максимальная ставка по льготной программе на приобретение жилья в многоквартирных домах; по программам на индивидуальное жилищное строительство - увеличенной на 3 п. п. ключевой ставке минус максимальная ставка по программе.

Мера направлена на сохранение доступности льготных ипотечных кредитов в условиях текущей денежно-кредитной политики.

В феврале Минфин уже увеличивал уровень возмещения банкам по этим программам.

Ранее возмещение по семейной ипотеке на ИЖС и многоквартирные дома рассчитывалось по формуле: ключевая ставка, увеличенная на 2 п. п., минус ставка по льготной программе, а по дальневосточной и арктической ипотекам - увеличенная на 1,5 п. п.