КАЛУГА, 7 августа. /ТАСС/. Национальный мессенджер Max согласовал с ФСБ необходимые требования по обеспечению безопасности для доступа к инфраструктуре "Госуслуг", сообщил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев.

"Минцифры подтверждает согласование модели угроз по Max для доступа к инфраструктуре "Госуслуг" со стороны ФСБ. Все необходимые разрешения получены, ведется техническая реализация и тестирование", - сказал он.

Ранее в нацмессенджере было успешно протестировано оборудование для подключения к "Госуслугам". Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин говорил, что Max будет полноценно интегрирован с "Госуслугами" уже через несколько недель.