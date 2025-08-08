Показатель не учитывает новые регионы, отметил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Урожай пшеницы в России в 2025 году ожидается на уровне 84,5 млн тонн без учета новых регионов. Это на 2,3% больше, чем в 2024 году, сообщил ТАСС генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

"84,5 млн тонн по России в целом прогноз по пшенице, без учета новых регионов. В прошлом году урожай пшеницы составил 82,6 млн тонн", - сказал он.

По данным Росстата (без учета новых регионов), сбор зерна в России в 2024 году составил 125,9 млн тонн против 144,9 млн тонн в 2023 году, в том числе 82,6 млн тонн пшеницы (92,8 млн тонн годом ранее).

Ранее со ссылкой на Минсельхоз России сообщалось, что ведомство сохраняет прогноз по производству зерновых и зернобобовых культур на уровне 135 млн тонн в 2025 году при благоприятных погодных условиях в период уборки урожая. По данным Минсельхоза, в этом году в отдельных регионах Юга страны, в частности, Ростовской области, Республике Крым и некоторых районах Краснодарского края сложились неблагоприятные условия для формирования урожая зерновых культур. Вместе с тем в большинстве регионов Центрального, Приволжского, Северо-Кавказского федеральных округов, а также в отдельных южных регионах (Адыгея, Волгоград) фактическая урожайность выше прошлогодних показателей.