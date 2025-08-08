Как пишет газета со ссылкой на исследование негосударственного пенсионного фонда "Достойное будущее", 69% граждан РФ знают или слышали о ПДС, мужчины вступают в программу чуть реже женщин

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Россияне слабо мотивированы совершать активные действия со своими пенсионными накоплениями или переводить их в программу долгосрочных сбережений (ПДС) из-за того, что 77% граждан страны не разбираются в формировании этих накоплений и не интересуются этим. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на совместное исследование негосударственного пенсионного фонда (НПФ) "Достойное будущее" и Финансового университета.

Как пишет газета со ссылкой на исследование, 69% россиян знают или слышали о ПДС, мужчины вступают в программу чуть реже женщин. Около половины опрошенных (45%) не заинтересованы в переводе накоплений в ПДС. Почти треть граждан РФ (29%) отметили, что у них нет времени разбираться в этой программе.

К тому же 22% россиян заявили, что не готовы планировать сбережения на длительный срок, 16% респондентов сообщили о недоверии цифровым системам, производящим перевод накоплений в ПДС. Также 5% отметили, что их не привлекает необходимость сбора документов и сам процесс перевода накоплений.

В совместном исследовании НПФ "Достойное будущее" и Финансового университета, результаты которого приводит издание, отмечается, что представители среднего класса чаще проявляют интерес к управлению их пенсионными накоплениями.

Порядка половины россиян (48%) воспользовались бы возможностью управления замороженными накоплениями и их перевода в личные накопления. 38,7% не знают как это работает, не готовы разбираться или не заинтересованы в этом вопросе. Согласно исследованию, 50% мужчин готовы воспользоваться этой возможностью, женщин - 47%.

В опросе приняли участие 2 тыс. россиян по всей стране. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования летом 2025 года.