Глава ведомства Антон Алиханов надеется, что "Автовазу" и другим отечественным автопроизводителям это поможет

ТОЛЬЯТТИ, 8 августа. /ТАСС/. Минпромторг РФ планирует направить дополнительно 10 млрд рублей на поддержку льготного автокредитования в России. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов в ходе рабочей встречи с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым в Тольятти.

"Мы приняли решение <…> порядка 10 млрд рублей изыщем для того, чтобы дополнительно льготное автокредитование поддержать. Надеемся, что "Автовазу" и другим отечественным автопроизводителям это поможет", - сказал Алиханов.

Он подчеркнул важность снижения ставки ЦБ РФ. "Мы надеемся на оживление автокредитования. Это ключевая задача сейчас - поддержать автокредитование", - добавил он.

В ходе рабочей поездки в Тольятти Алиханов посетил "Автоваз" и провел встречу с руководством автопроизводителя. По его словам, в рамках встречи обсуждались меры поддержки отрасли.