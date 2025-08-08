По данным на 14:26 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,24% и находился на уровне 2 883,45

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций ускорил рост в ходе основной торговой сессии Московской биржи и поднимался почти на 0,9%, свидетельствуют данные торгов. Такая динамика отмечена на фоне того, что встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может быть проведена 11 августа.

По данным на 14:26 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,24% и находился на уровне 2 883,45, индекс РТС - также на 0,24%, до 1 144,24 пункта. К 15:06 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и находился на отметке в 2 901,49 пункта (+0,87%), индекс РТС составлял 1 151,4 пункта (+0,87%).

Ранее телеканал Fox News выступил с утверждением, что встреча Путина и Трампа может состояться уже в понедельник, а в качестве места встречи якобы рассматривается Рим.

Источник ТАСС сообщил, что саммит России и США не будет проходить в Европе. Ранее собеседники агентства отмечали, что встреча может состояться в одной из арабских стран.

7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласовали договоренность о встрече лидеров двух стран в ближайшие дни. В качестве ориентира была выбрана следующая неделя, точная дата саммита будет определена по результатам подготовки.

В тот же день Путин подтвердил подготовку встречи с Трампом, указав, что заинтересованность в двусторонней встрече обоюдная.

Заявления о готовящемся саммите были сделаны после визита спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа в Москву 6 августа, где его принял российский лидер. Беседа продолжалась около 3 часов.