По утверждению источников телеканала, в качестве предполагаемого места переговоров рассматривался Рим

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может быть проведена 11 августа. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

По их утверждению, в качестве предполагаемого места переговоров рассматривался Рим.

Источник ТАСС сообщил, что саммит России и США не будет проходить в Европе. Ранее собеседники агентства отмечали, что встреча может состояться в одной из арабских стран.

7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласовали договоренность о встрече лидеров двух стран в ближайшие дни. В качестве ориентира была выбрана следующая неделя, точная дата саммита будет определена по результатам подготовки.

В тот же день Путин подтвердил подготовку встречи с Трампом, указав, что заинтересованность в двусторонней встрече обоюдная.