МИД КНР заявил о продолжении энергосотрудничества с Россией при давлении Трампа

В китайском дипведомстве отметили, что экономическое и энергетическое партнерство с РФ законно и правомерно

ПЕКИН, 8 августа. /ТАСС/. Китайские власти продолжат проводить разумную политику, обеспечивать собственную энергобезопасность и продвигать нормальное сотрудничество с Россией в ответ на риск введения повышенных пошлин президентом США Дональдом Трампом в отношении КНР из-за ее закупок российской нефти. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь.

"Китай ведет нормальное экономическое и энергетическое сотрудничество со всеми странами мира, включая Россию - это законно и правомерно, - говорится в его комментарии, опубликованном на сайте китайского внешнеполитического ведомства. - Мы будем и впредь принимать разумные меры по обеспечению энергетической безопасности в соответствии с интересами нашей страны".

Тем самым официальный представитель ответил на вопрос западного журналиста, который поинтересовался, какую позицию занимает Пекин в связи с возможным введением хозяином Белого дома дополнительных пошлин на товары из КНР из-за российской нефти, импортируемой Китаем. Как уточнил Го Цзякунь, позиция китайского правительства по этому поводу остается "последовательной и однозначной".

Россия - ведущий экспортер энергоносителей в КНР. В 2024 году Китай закупил у РФ 108,47 млн тонн нефти (повышение на 1,3%) и 8,3 млн тонн сжиженного природного газа (увеличение на 3,3%). Поставки по газопроводу "Сила Сибири" составили порядка 31 млрд кубометров (рост на 36,5%).