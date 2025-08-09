Министр транспорта РФ уже пользуется отечественным мессенджером и считает его "прекрасным"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Министр транспорта РФ Андрей Никитин уже пользуется отечественным мессенджером Max и считает его "прекрасным". Об этом он заявил ТАСС.

"Конечно [установил мессенджер Maх]. Уже пользуюсь. Прекрасный мессенджер", - сказал он.

Max - цифровая платформа, которую разрабатывает VK на базе одноименного мессенджера. В нее также встроены платформа мини-приложений, конструкторы чат-ботов и платежная система.

В дальнейшем пользователи смогут подключаться к порталу "Госуслуги" прямо из мессенджера, появится система цифрового идентификатора, который позволит подтверждать личность без использования бумажных документов в повседневных ситуациях. Также планируется внедрить функцию электронной подписи и образовательные сервисы.