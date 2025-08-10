Арктика всегда должна оставаться территорией мира, диалога и сотрудничества, указал руководитель экспедиционного центра "Про путешествия"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Опыт России в изучении Арктики и полярных исследованиях может быть фундаментом для реализации международных проектов. Такое мнение высказал ТАСС полярник и исследователь Арктики, руководитель экспедиционного центра "Про путешествия" Богдан Булычев.

"Арктика - территория, где расстояние между Россией и США измеряется не тысячами километров, а парой морских миль. Именно здесь, 15 августа на Аляске, встретятся президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп. Арктика всегда должна оставаться территорией мира, диалога и сотрудничества. <…> Россия - лидер в полярных исследованиях, наш опыт и опыт нашей страны может быть фундаментом для международных проектов, где интересы мира будут выше политических разногласий", - сказал он.

По словам Булычева, перспективными сферами для сотрудничества также являются добыча полезных ископаемых и развитие энергетики, обеспечение безопасности судоходства и устойчивое рыболовство, совместный мониторинг климата и обмен технологиями.

"Этот регион уникален: от стабильности и экологического баланса здесь зависит климат всей планеты, а через его акваторию проходит стратегический Северный морской путь, современная мировая транспортная артерия", - добавил полярник.

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил в пятницу, что рассчитывает провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков. По его свидетельству, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, подчеркнул Ушаков.