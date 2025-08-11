Ключевые индексы Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых бирж выросли за утреннюю торговую сессию на 0,51% и 1,47% соответственно

ШАНХАЙ, 11 августа. /ТАСС/. Основные индексы Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых бирж выросли за утреннюю торговую сессию на 0,51% и 1,47% соответственно после договоренности о российско-американском саммите. Shanghai Composite поднялся до 3 653,49 пункта, а Shenzhen Component - до 11 293,25 пункта, следует из итогов торгов.

Показатель CSI 300, отражающий динамику акций 300 крупнейших компаний на Шанхайской и Шэньчжэньской биржах, увеличился на 0,58%, до 4 128,72 пункта.

Президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу, что рассчитывает на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник лидера РФ Юрий Ушаков. По его свидетельству, главы двух государств сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, уточнил Ушаков.

Как заявил в ходе телефонного разговора с президентом РФ 8 августа председатель КНР Си Цзиньпин, в Пекине рады тому, что Москва и Вашингтон поддерживают контакты и улучшают отношения.