Акции "М.Видео" росли почти на 9,5% на новостях о сделке JD.com

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Стоимость акций "М.Видео" на Мосбирже росла почти на 9,5%, свидетельствуют данные торговой площадки. Такая динамика отмечена на фоне покупки одним из крупнейших игроков интернет-торговли в Китае JD.com немецкого ретейлера Ceconomy из-за чего китайская компания станет косвенным совладельцем "М.Видео-Эльдорадо".

По данным на 08:37 мск, бумаги компании росли на 9,49% - до 103,25 руб. за акцию. К 11:51 мск акции замедлили рост до 4,61%, находились на уровне 98,65 руб.

Как сообщил ТАСС источник на рынке бытовой техники и электроники, JD.com объявил о покупке контрольного пакета Ceconomy AG, владельца сетей MediaMarkt и Saturn. Сумма сделки оценивается в 2,2 млрд евро. По данным источников, близких к сделке, в фокусе интересов JD.com не только европейские активы Ceconomy, но и ее прежние проекты в других странах, включая Россию. Источник пояснил, что Media-Saturn-Holding (в 2018 году она продала "М.Видео-Эльдорадо" российский бизнес Media Markt - прим. ТАСС) владеет долей в 15% в капитале российского ретейлера "М.Видео-Эльдорадо". Таким образом, китайская компания может стать косвенным собственником большого пакета акций ретейлера.

О ретейлере

Группа "М.Видео-Эльдорадо" - один из крупнейших российских ретейлеров бытовой техники и электроники, объединяет бренды "М.Видео" и "Эльдорадо". Компания управляет сетью из более 1,2 тыс. магазинов в России, а также развивает собственный маркетплейс техники и электроники.