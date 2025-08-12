UNCTAD: совместный ответ на пошлины США может быть выгоден БРИКС

Экономики объединения достаточно разнородны, согласовать общую позицию может быть непросто, указал экономист Конференции ООН по торговле и развитию Алессандро Нисита

ЖЕНЕВА, 12 августа. /ТАСС/. Совместный ответ БРИКС на пошлины США мог бы быть выгоден странам объединения, но согласовать его будет непросто. Такое мнение ТАСС выразил экономист Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) Алессандро Нисита.

"Скоординированные действия стран БРИКС могут усилить их переговорную позицию, но координация может оказаться непростой задачей", - заявил эксперт. По его словам, экономики объединения достаточно разнородны, имеют разные уязвимости и приоритеты. "Вопрос, имеющий большое значение для России, может не иметь такого же веса для Индии", - добавил Нисита.

По оценкам эксперта, сами по себе американские пошлины представляют собой только часть проблемы для стран, подпавших под них. Он пояснил, что одной из основных проблем является то, что эти тарифы "часто различаются между торговыми партнерами, что приводит к неравным условиям конкуренции".

Как считает эксперт, "подтверждение основных принципов многосторонней торговой системы, особенно принципа недискриминации", было бы наиболее конструктивной стратегией в сложившихся обстоятельствах для стран БРИКС.

"Такой шаг стал бы стабилизирующим сигналом в период, когда управление мировой торговлей оказалось под усиливающимся давлением, - подчеркнул Нисита. - Он также защитил бы интересы небольших экономик, которые не имеют достаточного влияния для эффективного реагирования в условиях все более фрагментированной и дискриминационной глобальной торговой среды".

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ об увеличении пошлин в отношении ряда стран, входящих в БРИКС. Так, Соединенные Штаты вводят в отношении Индии торговые пошлины в размере 25%. Также до 50% увеличивается ставка таможенных пошлин на импорт товаров и услуг из Бразилии. 6 августа агентство Reuters сообщало, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о намерении инициировать среди стран БРИКС дискуссию о том, как противостоять пошлинам США. По его словам, он планирует обсудить, как каждая из участниц объединения справляется с этой ситуацией, чтобы прийти к единому знаменателю.