МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин собрал во вторник в Кремле совещание по экономическим вопросам.

В мероприятии, в частности, участвуют председатель правительства Михаил Мишустин, замглавы администрации президента Максим Орешкин, главы Минэкономразвития и Минфина Максим Решетников и Антон Силуанов, а также председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Последнее совещание президента с членами правительства, повестка которого была посвящена экономическим вопросам, проходило 18 июня.

Глава государства проводит совещания с кабмином регулярно - не реже раза в месяц, а периодически и чаще. Президент традиционно открывает совещание вступительным словом по наиболее актуальным вопросам - они зачастую могут отличаться от заявленной повестки.