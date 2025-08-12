Снижение инфляции и рост безработицы. О чем заявил Путин на совещании по экономике

О чем заявил Путин на совещании по экономике

Инфляция к концу июля замедлилась до 8,8% при мартовских показателях в 10,3%. К концу года динамика цен может достичь 6-7% - ниже прогнозных значений, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Он также отметил, что в стране наблюдается рост скрытой и официальной безработицы, но она остается пока на историческом минимуме.

ТАСС собрал ключевые заявления главы государства.

Об инфляции

Снижение инфляции в России является "важным достижением", по итогам июля она составила 8,8%: "К концу года динамика потребительских цен уже может оказаться в пределах 6-7%, то есть ниже предыдущих прогнозов".

О российской экономике

Многие эксперты "говорят о формировании рисков чрезмерного охлаждения экономики и даже рецессии", но Банк России "ситуацию контролирует".

В 2025 году перед правительством и ЦБ стояла задача выхода на траекторию сбалансированного развития экономики: "Это предполагает снижение инфляции при одновременном, конечно, сохранении безработицы на стабильно низком уровне".

О безработице

В России наблюдается рост скрытой и официальной безработицы, но она остается пока на историческом минимуме.

О бюджете