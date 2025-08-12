Снижение инфляции и рост безработицы. О чем заявил Путин на совещании по экономике

Инфляция к концу июля замедлилась до 8,8% при мартовских показателях в 10,3%. К концу года динамика цен может достичь 6-7% - ниже прогнозных значений, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
Он также отметил, что в стране наблюдается рост скрытой и официальной безработицы, но она остается пока на историческом минимуме.
ТАСС собрал ключевые заявления главы государства.
Об инфляции
- Снижение инфляции в России является "важным достижением", по итогам июля она составила 8,8%: "К концу года динамика потребительских цен уже может оказаться в пределах 6-7%, то есть ниже предыдущих прогнозов".
О российской экономике
- Многие эксперты "говорят о формировании рисков чрезмерного охлаждения экономики и даже рецессии", но Банк России "ситуацию контролирует".
- В 2025 году перед правительством и ЦБ стояла задача выхода на траекторию сбалансированного развития экономики: "Это предполагает снижение инфляции при одновременном, конечно, сохранении безработицы на стабильно низком уровне".
О безработице
- В России наблюдается рост скрытой и официальной безработицы, но она остается пока на историческом минимуме.
О бюджете
- Правительство приступило к подготовке федерального бюджета на 2026-2028 годы: "Речь идет о главном финансовом документе страны, который нацелен на решение стратегических задач, включая, естественно, повышение качества жизни людей, развитие социальной сферы".
- При подготовке бюджета "надо учитывать обстановку и на глобальных рынках".
- Ситуация с бюджетом в России "устойчивая".