Банк России контролирует ситуацию, подчеркнул российский лидер

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Эксперты сообщают о формировании рисков чрезмерного охлаждения экономики и даже рецессии, но Банк России контролирует ситуацию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"Многие эксперты говорят о формировании рисков чрезмерного охлаждения экономики и даже рецессии. Также мы с вами об этом говорили в ходе наших рабочих предыдущих совещаний, с председателем Банка России [Эльвирой Набиуллиной] мы говорим об этом постоянно, банк ситуацию контролирует", - отметил Путин.

По словам главы государства, ЦБ работает в том числе и с предприятиями напрямую, оценивает ситуацию. "Больших рисков, я так понимаю, сегодня Банк России не видит", - указал президент.

"Но все-таки мы тенденции должны чувствовать, улавливать и на это соответствующим образом реагировать с тем, чтобы не допустить, как мы говорили еще в начале года, переохлаждения экономики", - резюмировал глава государства.