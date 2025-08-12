Американский госсекретарь привел в пример такой зависимости сферу фармацевтики

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты осознают свою зависимость от импорта различных товаров из Китая и хотят ее сократить путем наращивания собственного производства. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью радиостанции 77 WABC.

"Мы пришли к понимаю того, о чем должны были догадаться еще давно - наша проблема с Китаем отчасти состоит в том, что мы позволяем им забирать предприятия, которые когда-то принадлежали нам. Причина, почему мы так много покупаем у Китая, заключается в том, что мы позволили Китаю забрать то, что раньше делали сами, сейчас нам надо это изменить. Если мы хотим меньше зависеть от Китая в некоторых вещах, на которые мы полагаемся в нашей повседневной жизни, то нам нужно больше производить в Соединенных Штатах", - сказал он и отметил фармацевтику в качестве одной из сфер зависимости США от КНР.

По словам главы Госдепа, тарифная политика Вашингтона в отношении Пекина дает свои плоды в этом вопросе, так как из-за высоких пошлин производить товары в Китае для их последующей реализации в США становится все менее выгодно.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что подписал указ, который еще на 90 дней откладывает введение повышенных пошлин на товары из Китая. Приостановка повышенных пошлин продлится до 10 ноября.