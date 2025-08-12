Окончательное решение по этому вопросу остается за президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, отметил глава американского Минфина

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /ТАСС/. Значительное снижение таможенных пошлин США в отношении Китая, вероятно, может затянуться на месяцы или даже год, так как Вашингтону необходимо видеть прогресс в решении проблемы распространения фентанила. Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент.

"В основе 20-процентной пошлины лежит так называемый тариф за фентанил. Китай является источником и поставщиком прекурсоров для фентанила, которые оказываются в Мексике и Канаде и затем попадают в США, это привело к гибели 100-200 тыс. наших граждан в прошлом году. Это неприемлемо, поэтому нам понадобятся месяцы, если даже не кварталы или год, видимого прогресса в этом вопросе, прежде чем я бы мог представить, что эти пошлины будут снижены", - сказал он в интервью телеканалу Fox Business в ответ на вопрос о возможности снижения пошлин для Пекина. Бессент однако отметил, что окончательное решение по этому вопросу остается за президентом США Дональдом Трампом.

По словам главы Минфина, следующая встреча между Вашингтоном и Пекином по вопросам торговли состоится в течение двух-трех месяцев. Он также заявил, что дата переговоров Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином пока не намечена.

4 марта США повысили до 20% пошлины на китайский импорт. Вашингтон объясняет это тем, что Пекин якобы принимает недостаточно мер для борьбы с контрабандой в США синтетического опиоида фентанила. Эта ставка была сохранена даже после состоявшихся в мае китайско-американских консультаций в Женеве, по итогам которых стороны объявили об отмене дополнительных и временном снижении взаимных тарифов. Как отмечал в июле официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь, американские власти наносят ущерб сотрудничеству с КНР в сфере борьбы с наркоторговлей, перекладывая на китайскую сторону ответственность за проблему распространения фентанила в США.

На этой неделе Трамп заявил, что подписал указ, который еще на 90 дней откладывает введение повышенных пошлин на товары из Китая. Приостановка повышенных пошлин продлится до 10 ноября.