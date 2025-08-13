Минфин подсчитал, сколько принесет введение налога на прибыль "дочек" холдингов

Бюджет России пополнится на 15-20 млрд рублей, указал статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Введение налога на прибыль "дочек" международных холдингов принесет в бюджет России порядка 15-20 млрд рублей. Об этом заявил в интервью изданию "Эксперт" статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

"Если смотреть по прошлому году, по нашим оценкам, порядка 15-20 млрд рублей", - сказал Сазанов, отвечая на вопрос о том, сколько может принести введение минимальной ставки налога на прибыль 15% по принципам Pillar 2.

Он объяснил, что Минфин предложил донастройку правил по налогу на прибыль организаций, ориентируясь на принцип, заложенный в Pillar 2, чтобы российские налоги не утекали в бюджеты других юрисдикций.

"Предложенные изменения очень просты: в отношении активной деятельности минимальная ставка налога в России у крупных международных групп компаний должна составлять 15%", - констатировал Сазанов.

Ранее Минфин заявлял, что осенью доработает проект закона о минимальном налоге на прибыль российских "дочек" международных холдингов на уровне 15% в России, а не в иностранных государствах.