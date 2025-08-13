Авиакомпании могут самостоятельно корректировать или отменять перелеты, сообщил метеоролог консультативного центра по вулканическому пеплу в Анкоридже Дэвид Кочевар

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /ТАСС/. Авиакомпании Alaska Airlines отменила рейсы в города Ном и Коцебу на Аляске из-за пеплового шлейфа камчатского вулкана Ключевской после предупреждения консультативного центра по вулканическому пеплу в Анкоридже. Об этом сообщил портал Alaska Public Media.

Согласно предупреждению, пепел будет присутствовать в регионе еще не менее 18 часов. Метеоролог центра Дэвид Кочевар, отвечающий за координацию предупреждений, заявил, что авиакомпании могут самостоятельно корректировать или отменять рейсы в зависимости от их обнародования.

"Мы просто даем рекомендации о возможном наличии вулканического пепла в атмосфере, а авиакомпании используют эту информацию, чтобы определиться в отношении рейсов и конкретных населенным пунктов", - пояснил Кочевар. Предупреждения касаются воздушного пространства на высоте от 4,5 тыс. до 10,5 тыс. м над уровнем моря. Центр продолжит выпускать необходимые рекомендации, чтобы информировать авиакомпании о текущей ситуации, добавил Кочевар.

Ранее на вулкане Ключевской (Ключевская сопка) был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 10 км, что может быть опасным для авиаперевозок. По данным Telegram-канала Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, "шлейф пепла протянулся на 30 км на северо-восток от вулкана".

Вулкан Ключевской - самый высокий действующий вулкан Евразии. Вулкан представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Вулкан находится в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживают около 4,5 тыс. человек.