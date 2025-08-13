В мессенджере успешно протестировано оборудование для подключения к "Госуслугам", условия доступа к инфраструктуре которых согласованы с ФСБ

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Подробная презентация и официальный запуск приложения Max запланирован на начало осени 2025 года, сообщил вице-президент по экономике и финансам VK Александр Морозов.

"На начало осени у нас запланирован официальный запуск приложения и подробная презентация", - сказал он в ходе конференц-кола по результатам VK за I полугодие 2025 года.

В Max успешно протестировано оборудование для подключения к "Госуслугам", условия доступа к инфраструктуре которых согласованы с ФСБ. В мессенджере уже есть каналы многих российских структур и компаний.