Средняя урожайность выросла до 34,6 центнера с га

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Сбор зерна в России с начала 2025 года составил почти 75 млн тонн, что выше показателя за аналогичный период 2024 года, сообщили в Минсельхозе РФ.

"На сегодняшний день собрано почти 75 млн тонн зерна нового урожая - на 1,6 млн тонн больше, чем за тот же период прошлого года. Уборка все ближе к экватору: обмолочено около 22 млн га, или 47% от всех площадей", - говорится в сообщении.

Средняя урожайность выросла до 34,6 центнера с га, в том числе по пшенице - выросла на 4,9%, по ячменю - на 7,7%. "Это результат применения высокоэффективных семян, грамотного использования современных минудобрений и СЗР, повышению технологичности производства и другим факторам", - подчеркнули в министерстве.

Там отметили, что ход уборочной кампании позволяет рассчитывать на достойный урожай, который полностью обеспечит внутренние потребности и позволит сохранить высокий экспортный потенциал.

Сев под урожай следующего года уже превысил 7 тыс. га. К работам приступили аграрии Центрального, Северо-Западного и Приволжского округов.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщала, что Минсельхоз сохраняет прогноз по урожаю зерна в 2025 году на уровне 135 млн тонн.

По итогам 2024 года урожай зерна в России составил почти 130 млн тонн.