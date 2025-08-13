Мошенники будут использовать другие схемы и звонить через менее популярные мессенджеры

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Частичное ограничение звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp численно сократит возможные уловки мошенников, но в этом контексте россиянам стоит опасаться "ложного чувства безопасности" - мошенники будут использовать другие схемы и звонить через менее популярные мессенджеры, считают опрошенные ТАСС эксперты.

"Главное, чего стоит остерегаться, - это ложное чувство безопасности. Если люди подумают, что блокировка звонков в мессенджерах избавила их от мошенников, они могут потерять бдительность и перестать критически оценивать другие угрозы", - полагает специалист группы социально-технического тестирования компании "Бастион" Мария Сергеева.

При это она признает, что ограничения снизят количество спам-звонков и обращений якобы от банков или госучреждений, также станет меньше массовых обзвонов и звонков от "служб поддержки" мессенджеров. "Многие жертвы обманываются именно из-за того, что звонок выглядит как исходящий вызов от проверенного сервиса. Если мошенники лишатся возможности звонить через мессенджеры, значительная часть их схем утратит эффективность", - считает Сергеева.

Однако ограничения блокируют лишь один из каналов, заявил ТАСС проджект-менеджер компании MD Audit (входит в группу компаний Softline) Кирилл Левкин. Это не исключает полностью возможность обмана, схемы могут быстро адаптироваться к новым условиям, добавил он.

"Пользователи не становятся полностью защищенными - ограничения снижают риск случайного контакта с мошенником, но не исключают другие способы коммуникации: переписку, электронную почту, социальные сети. Без личной осторожности и навыков распознавания угроз даже самые строгие технические меры не обеспечат стопроцентную безопасность", - пояснил Левкин.

По его словам, другие инструменты социальной инженерии будут продолжать использоваться. Это звонки через менее популярные мессенджеры или сервисы VoIP, рассылки в соцсетях, фейковые сайты и приложения, мошеннические схемы через маркетплейсы и службы доставки, сообщения якобы от имени знакомых и организаций. По мнению Сергеевой, мошенники также "просто переключатся на другие каналы": фишинг по смс или электронной почте, или обычные телефонные звонки.