Меры по частичному ограничению звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp принимаются в России. Иных ограничений их функционала не вводится, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.
Минцифры России в свою очередь допустило восстановление доступа к услугам звонков в этих мессенджерах, если они выполнят требования российских законов.
ТАСС собрал основное о ситуации.
О введенных ограничениях
- Роскомнадзор частично ограничивает звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp для противодействия преступникам, сообщили в ведомстве.
- Никаких иных ограничений их функционала не вводится.
- Доступ к звонкам в иностранных мессенджерах будет восстановлен после выполнения ими требований российского законодательства, сообщили в Минцифры России.
- Ограничение голосовых вызовов в иностранных мессенджерах сможет положительно повлиять на снижение числа мошеннических вызовов, считают в РКН.
Предпосылки
- Как отметили в Роскомнадзоре, по данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, Telegram и WhatsApp стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность.
- С 2024 года в России работает система "Антифрод", блокирующая звонки с подменой номера, в связи с чем подобные звонки перешли в иностранные мессенджеры.
- Доля атакованных мошенниками россиян в WhatsApp с 2024 года выросла в 3,5 раза, сообщил ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.
- WhatsApp по-прежнему отказывается локализовать данные россиян и в целом не соблюдает требования российского законодательства, подчеркнул Немкин.