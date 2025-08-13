Меры по частичному ограничению звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp принимаются в России. Иных ограничений их функционала не вводится, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

Минцифры России в свою очередь допустило восстановление доступа к услугам звонков в этих мессенджерах, если они выполнят требования российских законов.

ТАСС собрал основное о ситуации.

О введенных ограничениях

Роскомнадзор частично ограничивает звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp для противодействия преступникам, сообщили в ведомстве.

Никаких иных ограничений их функционала не вводится.

Доступ к звонкам в иностранных мессенджерах будет восстановлен после выполнения ими требований российского законодательства, сообщили в Минцифры России.

Ограничение голосовых вызовов в иностранных мессенджерах сможет положительно повлиять на снижение числа мошеннических вызовов, считают в РКН.

Предпосылки