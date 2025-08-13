В министерстве отметили, что это возможно при соблюдении российских законов

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Доступ к услугам звонков в WhatsApp и Telegram, ограниченный Роскомнадзором, будет восстановлен, если иностранные мессенджеры выполнят требования российских законов, сообщили в Минцифры России.

"Доступ к услугам звонков в иностранных мессенджерах будет восстановлен в случае выполнения ими требований по соблюдению российского законодательства", - отметили в министерстве.

При этом решение Роскомнадзора ограничить голосовые вызовы в иностранных мессенджерах сможет положительно повлиять на снижение числа мошеннических вызовов, подчеркнули в Минцифры. В Роскомнадзоре ранее заявили, что принимают меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp в России.

В Минцифры добавили, что "частичное ограничение касается только голосовых вызовов, речи о блокировке других функций не идет".