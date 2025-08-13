Депутат Немкин: Telegram и WhatsApp показывают нежелание соблюдать законы РФ

Ограничение звонков в мессенджерах является необходимой мерой для защиты граждан от одного из самых массовых видов преступлений в цифровой среде, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин заявил, что мессенджеры Telegram и WhatsApp на протяжении многих лет не проявляют готовности соблюдать российское законодательство.

По его словам, ограничение звонков в этих сервисах является вынужденной мерой для защиты граждан от одного из наиболее распространенных видов преступлений в цифровой среде - телефонного и интернет-мошенничества. Немкин отметил, что платформы не удаляют противоправные материалы, включая детскую порнографию, экстремистские призывы и инструкции по совершению преступлений, а также не выполняют требования по защите персональных данных. Он подчеркнул, что именно через эти иностранные мессенджеры ежедневно совершаются атаки на россиян со стороны мошенников.

Депутат сообщил, что с 2024 года количество пострадавших от мошеннических действий в WhatsApp выросло в 3,5 раза. По его словам, участившиеся случаи взлома аккаунтов, подделки номеров и личностей сотрудников банков, фишинга и кражи данных стали неотъемлемой частью деятельности этой платформы.

Он также обратил внимание, что WhatsApp по-прежнему отказывается локализовать данные российских пользователей и в целом не выполняет требования законодательства.