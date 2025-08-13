Член комитета Госдумы по информполитике отметил, что в России сложилась ситуация, когда значительная часть цифрового общения проходит на площадках, которые "фактически неподконтрольны российскому правовому полю и используются как инструмент давления, обмана и радикализации"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Частичное ограничение звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp необходимо не только с целью отражения киберугроз, но и для обеспечения национальной безопасности. Об этом ТАСС заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин ("Единая Россия").

Депутат отметил, что в России сложилась ситуация, когда значительная часть цифрового общения россиян проходит на площадках, которые "фактически неподконтрольны российскому правовому полю и используются как инструмент давления, обмана и радикализации". "Это вопрос не только кибербезопасности, но и национальной безопасности. И здесь необходим системный ответ - от усиления технических мер до информационной работы с гражданами, чтобы каждый понимал риски и умел защищать себя в цифровой среде", - сказал депутат.

Немкин напомнил, что WhatsApp подконтролен компании Meta, признанной в России экстремистской организацией и запрещенной на территории страны. "Meta неоднократно уличалась в передаче пользовательских данных западным спецслужбам и в других нарушениях. Telegram же, несмотря на заявленную независимость и непредвзятость, также далеко не всегда демонстрирует готовность сотрудничать с нашими регуляторами в полном объеме", - сообщил парламентарий.

По его словам, WhatsApp и Telegram отказываются удалять противоправные материалы, включая экстремистский и террористический контент, детскую порнографию и материалы, пропагандирующие насилие. "Требования по защите персональных данных также не выполняются, что делает информацию о пользователях уязвимой для утечек и злоупотреблений", - сказал депутат.

Помимо этого, парламентарий отметил, что иностранные мессенджеры стали удобными инструментами для кибермошенников, поскольку позволяют преступникам действовать анонимно, используя поддельные аккаунты, интернет-звонки и схемы социальной инженерии.

Ранее Роскомнадзор сообщил о принятии мер для частичного ограничения звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp в России, поскольку они стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения российских граждан в диверсионную и террористическую деятельность. В Минцифры добавили, что доступ к услугам звонков будет восстановлен при выполнении требований российского законодательства.