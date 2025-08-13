По состоянию на 01:55 мск, криптовалюта замедлила рост, достигнув отметки $123,2 тыс.

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Стоимость биткойна обновила исторический максимум, превысив $123,3 тыс., свидетельствуют данные площадки Binance.

По данным на 01:42 мск, криптовалюта достигла $123,5 тыс. (+2,86%).

По состоянию на 01:55 мск, биткойн замедлил рост, достигнув отметки $123,2 тыс. (+2,57%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".