Председатель правительства отметил, что 80 регионов России напрямую работают с Киргизией

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 14 августа. /ТАСС/. Порядка 1,7 тыс. российских компаний работают в Киргизии, и Москва благодарна Бишкеку за внимательное отношение к работе в республике бизнеса из России. Это отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

"Россия является одним из основных внешнеторговых партнеров Киргизии - 1, 7 тыс. компаний здесь работают, - отметил Мишустин, обращаясь к Жапарову. - Конечно, мы создаем для них хороший климат и благодарим вас за внимательное отношение ко всем вопросам, связанным с пребыванием российского бизнеса и с инвестиционной активностью в Киргизии".

"Хотел бы особо отметить укрепление наших межрегиональных связей: 80 регионов России напрямую работают с Киргизией", - рассказал российский премьер и напомнил о скором XII Межрегиональном форуме в республике.

"Практически все регионы России планируют принять участие и также принести новые проекты", - добавил он.