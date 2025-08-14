ТАСС: кабмин планирует продлить запрет экспорта бензина для НПЗ на сентябрь

Среди решений была также принята рекомендация сдерживать рост цен на топливо, как в опте, так и в розничном сегменте

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Правительство планирует продлить запрет экспорта бензина для производителей топлива на весь сентябрь. Об этом ТАСС сообщили три источника в отрасли, знакомые с решениями, принятыми на совещании вице-премьера России Александра Новака с нефтяниками.

"Да, было принято решение о продлении", - сказал один из них.

Источники отметили, что среди решений была также принята рекомендация сдерживать рост цен на топливо, как в опте, так и в розничном сегменте.

Один из источников сообщил, что правительство готовится поднять и точку отсечения топливного демпфера, чтобы нефтяники могли рассчитывать на компенсационные выплаты, сделано это может быть задним числом - с 1 августа 2025 года. По бензину ее могут поднять с 10% до 15%, по дизелю с 20% до 25%.

Правительство готовится принять такие решения на фоне нескольких подряд рекордов роста цены на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, а также на АЗС.

По данным Росстата, рост стоимости бензина на АЗС в России с начала 2025 года по 11 августа составил 5,3%, что больше уровня инфляции за тот же период (4,2%). Рост стоимости бензина в рознице опережает инфляцию уже третью неделю подряд (с 22 июля), до этого цена топлива была ниже среднего по стране увеличения уровня цен.

В конце июля правительство РФ приняло решение временно, до 31 августа 2025 года, ограничить экспорт бензина для производителей нефтепродуктов. Ранее решение распространялось только на непроизводителей.