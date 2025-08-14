Заявление подали 11 августа

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы принял заявление АО "Камея" о банкротстве германского Volkswagen AG, следует из данных картотеки. Заседание по делу назначено на 12 сентября.

Ранее компания "Камея", являющаяся кредитором Volkswagen AG, сообщила о намерении подать заявление о банкротстве германского автопроизводителя. Как говорилось в уведомлении в федеральном реестре юридически значимых сведений, долг Volkswagen перед "Камеей" составляет 16,9 млн руб., 40 тыс. евро, а также 119 тыс. руб. судебных издержек. Задолженность подтверждена судом Нижегородской области 23 июля 2024 года и не погашена.

Как уточнял ранее "Коммерсант", соответствующие права требования к Volkswagen AG "Камея" приобрела у АО "Автомобильный завод НАЗ" (ранее - ООО "Автозавод ГАЗ") за 120 млн руб. Компания требовала от Volkswagen AG компенсации убытков, возникших в результате разрыва соглашения о контрактной сборке Skoda и Volkswagen на ГАЗе.

В рамках судебного разбирательства Арбитражный суд Нижегородской области в марте наложил арест на российские активы Volkswagen AG, включая доли в управляющем заводе в Калуге "Фольксваген груп рус". В апреле ограничения были частично сняты, а в мае Volkswagen сообщил о завершении сделки по продаже российских активов ООО "Арт-Финанс". Юристы Volkswagen AG пытались оспорить уступку долга АО "Камея", но суд отклонил их доводы.