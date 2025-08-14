Открытие филиала позволит охватить все объекты без отраслевой принадлежности и формы собственности

ТАМБОВ, 14 августа. /ТАСС/. Пилотный проект по созданию регионального филиала публично-правовой компании (ППК) "Единый заказчик в сфере строительства" намерены реализовать в Тамбовской области. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Первышов по итогам встречи с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным.

"Обсудили возможность открытия на региональном уровне филиала ППК "Единый заказчик в сфере строительства" в качестве пилотного проекта. Это позволит охватить все объекты без отраслевой принадлежности и формы собственности", - сообщил Первышов в своем Telegram-канале.

Кроме того, в ходе встречи обсудили выделение дополнительных бюджетных ассигнований на 2027-2028 годы в рамках проекта "Жилье", меры по совершенствованию механизмов строительства и планы по модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры. Дополнительно руководителем региона были представлены планы по благоустройству территорий и переселению граждан из аварийного жилья.

ППК "Единый заказчик в сфере строительства" была создана в России в 2021 году для централизации госзаказа в сфере строительства, за исключением транспортной инфраструктуры. Компания выступает застройщиком объектов капитального строительства, находящихся в федеральной собственности Российской Федерации. В числе проектов ППК - открытие новых корпусов Третьяковской галереи, Музея космонавтики Циолковского в Калуге, Рязанского музея-заповедника, завершение реставрации комплекса зданий Литературного института имени Горького, восстановление здания Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук после пожара 2015 года и многие другие. В регионах Донбасса и Новороссии компания восстанавливает жилую и социальную инфраструктуру.