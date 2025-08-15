Центр безопасности фиксирует не только спам, но и оскорбления, фишинг, попытки социальной инженерии, указали в пресс-службе мессенджера

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Центр безопасности MAX внедрил в мессенджер меры для защиты пользователей от подозрительного контента и контактов, сообщили ТАСС в пресс-службе Max.

Теперь в чатах есть кнопка "Пожаловаться". Пользователи с ее помощью могут отправить жалобу модераторам и специалистам - нужно прямо в чате с другим пользователем нажать и удерживать сообщение, содержащее, предположительно, вредоносную информацию, указать причину жалобы и отправить ее.

"Центр безопасности фиксирует не только спам, но и оскорбления, фишинг, попытки социальной инженерии", - заверили в Max.

Безопасный режим мессенджера скроет профиль от поиска по номеру телефона, может блокировать входящие выходы от незнакомцев и отключать приглашения в чаты от других пользователей. Настройка этого режима требует отдельного пин-кода.