Посол по особым поручениям российского Министерства иностранных дел Марат Бердыев заявил, что РФ согласна делиться своими достижениями с партнерами, чтобы обеспечить их независимость от коллективного Запада

СЕУЛ, 15 августа. /ТАСС/. Россия готова поделиться своими передовыми наработками в сфере информационных технологий с партнерами по Азиатско-Тихоокеанскому экономическому сотрудничеству (АТЭС), чтобы избавить их от шантажа со стороны Запада. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев.

В августе в южнокорейском городе Инчхон состоялись министерские встречи по линии АТЭС, посвященные цифровому развитию, роли женщин в обществе и продовольственной безопасности. "Мы являемся лидерами в указанных сферах, например ИТ-отрасль развивается у нас опережающими темпами - с опорой на уникальные отечественные разработки и оборудование", - подчеркнул российский дипломат.

"Мы готовы делиться своими достижениями с партнерами, чтобы обеспечить их независимость и суверенитет от внешнего давления и шантажа со стороны коллективного Запада", - указал посол по особым поручениям. На полях министерской встречи, посвященной цифровому развитию, 5 августа прошел открытый форум, на котором высокопоставленный сотрудник Белого дома предложил другим членам АТЭС услуги американских компаний в сфере информационных технологий.

Бердыев также отметил, что Россия входит в тройку ведущих экспортеров сельхозпродукции, в том числе сотрудничает со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. "Прилагаем усилия к тому, чтобы АТЭС вносил заметный вклад в улучшение функционирования продовольственных рынков и цепочек поставок", - рассказал Бердыев.

Роль АТЭС

Посол по особым поручениям МИД РФ заявил, что АТЭС продолжает "демонстрировать высокую работоспособность в текущий сложный период в мировой экономике". "Это площадка, нацеленная на поиск общего знаменателя и выход на решения, имеющие консенсусную природу", - считает российский дипломат.

4 августа в Инчхоне состоялась встреча министров, ответственных за цифровые технологии, Россию представлял министр цифрового развития Максут Шадаев. 10 августа встретились министры, курирующие продовольственную безопасность, во главе российской делегации был заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Боровой. 12 августа делегации из 21 экономики АТЭС обсудили роль женщин в обществе. 15 августа состоялась встреча старших должностных лиц АТЭС, в которой участвовал сам Бердыев.

"Считаем, что все указанные встречи прошли в конструктивном ключе и отличаются убедительными результатами", - сказал дипломат. По его словам, темы прошедших заседаний "созвучны стоящим перед Россией задачам". В частности, он отметил новые рекомендации Минэкономразвития России, которые касаются раскрытия потенциала женщин в культурных и творческих сферах, "доля которых может вскоре достигнуть 6 % ВВП России".