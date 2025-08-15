По итогам основной торговой сессии он вырос на 1,17%, до 3 012,09 пункта

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) по итогам вечерней торговой сессии вырос на 1,01%, до 3 007,35 пункта на фоне встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске.

На открытии вечерней торговой сессии IMOEX2 открылся ростом на 1,2%, до 3 013,19 пункта. По итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи вырос на 1,17%, до 3 012,09 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,84%, до 1 185,76 пункта.

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 0,49% и находился на уровне 2 991,82 пункта.

О встрече Путина и Трампа

Путин и Трамп начали переговоры в формате "три на три". Беседа проходит в одном из помещений на военной базе Элмендорф-Ричардсон.

Вопреки обычаю, президенты не стали выступать с открытыми для прессы репликами в начале встречи. Позволив фоторепортерам сделать несколько снимков, сидящие друг напротив друга лидеры перешли к переговорам, которые идут в закрытом для СМИ режиме.

Помимо глав государств, в беседе участвуют с российской стороны - помощник президента Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

Президенты уже успели кратко побеседовать на церемонии встречи у трапа самолетов на летном поле в Анкоридже - Путин и Трамп обменялись парой реплик на ковровой дорожке. Затем глава российского государства сел в Cadillac американского лидера, где Путин и Трамп смогли пообщаться тет-а-тет.

Позднее, как ожидается, к президентам присоединятся другие участники российской и американской делегаций. Из РФ на Аляску приехали главы Минфина и Минобороны Антон Силуанов и Андрей Белоусов, а также спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.