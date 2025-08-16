16 августа, 15:20,
обновлено 16 августа, 15:26

ТАСС: Трамп понимает, что экономическое взаимодействие с РФ принесет пользу США

Президент США Дональд Трамп. Сергей Булкин/ ТАСС
Президент США Дональд Трамп
© Сергей Булкин/ ТАСС
На это указывает прошедший саммит на Аляске, заявил источник

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп понимает, что экономическое взаимодействие с Россией принесет пользу Вашингтону. Об этом сообщил ТАСС источник.

"Саммит на Аляске показал, что США понимают свою выгоду в контексте экономического взаимодействия с Россией", - сказал собеседник агентства.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию. 

