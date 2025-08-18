Согласно аналитическому обзору, в первые годы масштабирования цифрового рубля экономический эффект составит 30-50 млрд рублей в год для бизнеса и 5-8 млрд рублей для банков

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Масштабное внедрение цифрового рубля, которое начнется в сентябре 2026 года, способно к 2031 году обеспечить экономике России до 260 млрд рублей ежегодно, а банковскому сектору - до 50 млрд рублей. Такой прогноз содержится в аналитическом обзоре Национального рейтингового агентства (НРА). Документ имеется в распоряжении ТАСС.

"На горизонте 2029-2031 года экономический эффект для экономики может вырасти до 200-260 млрд рублей в год, при этом эффект для банков может приблизиться к 40-50 млрд рублей, а эффект уже будет более равномерно распределяться по всей экономике", - говорится в документе НРА.

Согласно обзору, в первые годы масштабирования цифрового рубля экономический эффект составит 30-50 млрд рублей в год для бизнеса и 5-8 млрд рублей для банков. На старте банки могут терять средства из-за отсутствия кешбэка и оттока клиентов к новым сервисам. В пессимистическом сценарии начиная с 2027 года банковская система в целом может потерять 45-95 млрд рублей комиссионных доходов, что составит около 8-10% совокупной чистой прибыли банков. С 2029 года эффект от внедрения цифрового рубля будет распределен равномернее по сегментам экономики. Расходы на технологическую интеграцию оцениваются в среднем в 200-300 млн рублей на банк, а суммарные вложения банковского сектора - 30-50 млрд рублей.

Среди рисков аналитики НРА выделяют рост стоимости фондирования из-за оттока средств на счета цифрового рубля в ЦБ, сокращение пассивной базы, на которой банки зарабатывают в текущих условиях высоких ставок, а также дополнительное давление на комиссионные доходы от традиционных платежных услуг. Дополнительной угрозой в среднесрочной перспективе может стать развитие квантовых вычислений. Развитие технологий может привести к появлению мошеннических инструментов по легкому взлому кодов безопасности цифрового рубля и переписыванию истории сделок.

Перспективы доходов

По данным НРА, после полного масштабирования проекта по внедрению цифрового рубля банки смогут получать от 17 до 61 млрд рублей дополнительных доходов ежегодно за счет комиссионных доходов от новых продуктов на базе смарт-контрактов, снижения расходов на привлечение клиентов благодаря возможностям таргетированного маркетинга, оптимизации межбанковских операций через инфраструктуру Банка России и развития услуг по управлению корпоративной ликвидностью.