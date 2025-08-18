В сотрудничестве с ведущими экспертами по киберзащите проводится не только анализ произошедшего, но и внедрение необходимых изменений, сообщили в компании

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Компания Novabev Group, которой принадлежит сеть розничных магазинов "Винлаб", приступила к усилению защиты данных и IT-инфраструктуры после кибератаки, сообщается в Telegram-канале компании.

"После июльского инцидента мы пересматриваем подходы к защите данных и IT-инфраструктуры. В сотрудничестве с ведущими экспертами по киберзащите проводим не только анализ произошедшего, но и внедряем необходимые изменения", - сказано в сообщении.

В рамках программы модернизации реализованы и планируются к внедрению дополнительные меры защиты, включая усиленный круглосуточный мониторинг угроз, реструктуризация сетевой инфраструктуры, создание более надежной системы резервного копирования, обучение всех уровней сотрудников современным методам защиты, отметили в компании.

14 июля российская алкогольная компания Novabev Group подверглась кибератаке, что отразилось на доступности некоторых сервисов и инструментов группы и сети "Винлаб". Ранее в Novabev Group сообщали, что, по предварительным данным, персональные данные клиентов не пострадали, расследование продолжается.