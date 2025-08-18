Работы развернут на отрезке магистрали в Московской области от Зеленограда до Высоково

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Главгосэкспертизу успешно прошел седьмой этап первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, в ближайшее время будет получено разрешение на строительство, сообщили в инфоцентре ВСМ.

"Седьмой этап проекта высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург успешно прошел Главгосэкспертизу, что позволяет получить в ближайшее время разрешение на строительство и приступить к соответствующим строительно-монтажным работам", - говорится в сообщении.

Как уточнили в инфоцентре, работы будут развернуты на участке в Московской области от Зеленограда до Высоково протяженностью 54,6 км. Это часть отрезка магистрали, где будет протестирован первый российский высокоскоростной поезд.

"Поэтапная реализация масштабных транспортных проектов позволяет вести работы в сжатые сроки с соблюдением всех требований безопасности и качества. Практика поэтапного проектирования и прохождения Главгосэкспертизы закреплена в законодательстве Российской Федерации. Такой подход существенно ускоряет общий процесс строительства", - пояснили там.