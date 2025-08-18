Глава Минэнерго Украины Светлана Гринчук также заявила, что пилотный проект по поставкам уже завершился

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что Киев уже ведет переговоры с Баку для продолжения поставок азербайджанского газа по Трансбалканскому коридору.

"Мы сейчас ведем переговоры. Азербайджан заинтересован в этом. Если контракт заключить, то продолжим", - приводит слова Гринчук агентство РБК-Украина. Новые договоренности коснутся продолжения поставок газа на 2025 год.

Глава Минэнерго Украины также отметила, что пилотный проект по поставкам газа из Азербайджана на Украину через трансбалканский маршрут уже завершен.

28 июля глава украинской компании "Нафтогаз" Сергей Корецкий заявил, что Украина впервые начала импортировать азербайджанский газ по Трансбалканскому коридору. Тогда было заключено первое соглашение о закупке газа с азербайджанской компанией Группы SOCAR - SOCAR Energy Ukraine. Тестовая поставка проходила по маршруту через Болгарию и Румынию.

1 января транзит российского газа в Европу через территорию Украины был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение с "Газпромом". Остановка транзита повысила потребности самой Украины в техническом газе для поддержания давления в трубе. В итоге Киев вынужден закупать топливо по очень высоким ценам. С конца января компания "Нафтогаз" начала импортировать газ, постоянно наращивая объемы закупок. Также 27 мая Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины, утвердила процедуры для начала импорта газа из Греции, Болгарии, Румынии и Молдавии по Трансбалканскому коридору. При этом запасы газа в ПХГ Украины все равно остаются на рекордно низком уровне.