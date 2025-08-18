На новой площадке будет, в частности, эксклюзивный контент с мест выполнения боевых задач и новые медиапроекты, отметили в ведомстве

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Официальный канал Росгвардии появился в Max. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Официальный канал Росгвардии теперь представлен и в национальном мессенджере Max. Это еще одна возможность объективно и максимально оперативно рассказать вам о деятельности ведомства. Присоединяйтесь к нашему сообществу и получайте первыми главные новости о Росгвардии", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на новой площадке вниманию будут представлены актуальная информация об участии ведомства в профилактике борьбы с преступностью и защите государственных рубежей, эксклюзивный контент с мест выполнения боевых задач, а также постоянные рубрики, новые медиапроекты и многое другое.