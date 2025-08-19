ФАС и Минэнерго должны также изучить причины значительных отклонений в стоимости нефтепродуктов

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Вице-премьер России Александр Новак поручил ФАС и Минэнерго провести анализ цен в некоторых регионах, изучить причины значительных отклонений в стоимости нефтепродуктов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в Сибири и на Дальнем Востоке. Результаты с конкретными предложениями должны быть представлены на следующем совещании, говорится в протоколе совещания у Новака от 14 августа 2025 года, который имеется в распоряжении ТАСС.

"Провести анализ причин существенных отклонений в ценах на нефтепродукты в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях; провести работу с регионами, в которых отмечается рост цен на автозаправочных станциях, обратив особое внимание на регионы, входящие в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа", - говорится в документе.

Ведомства должны будут представить на очередном совещании в правительстве конкретные предложения по каждому из регионов, в которых ситуация не стабилизировалась.

Нефтяным компаниям на совещании было указано строго соблюдать рекомендации по поставкам топлива, чтобы обеспечить потребности внутреннего рынка. Также прорабатываются меры по увеличению нормативов продаж бензина на бирже до 17% от производства и новые механизмы ценообразования на бирже.

На совещании была отмечена необходимость продлить запрет на экспорт бензина для производителей на месяц с 1 сентября, и до конца октября - для непроизводителей. Это связано с потребностью балансировки рынка в период повышенного спроса, включая уборочную кампанию в сельском хозяйстве.

Минэнерго, ФАС и Минэкономразвития подготовят прогноз динамики изменения розничных цен на нефтепродукты до конца 2025 года с учетом ожидаемого снижения темпов инфляции. Также нефтяным компаниям рекомендовано воздержаться от взаимных закупок на бирже.

О других мерах

Ранее три источника ТАСС в отрасли сообщали, что правительство планирует продлить запрет экспорта бензина для производителей топлива на весь сентябрь. Один из источников сообщил, что правительство готовится поднять и точку отсечения топливного демпфера, чтобы нефтяники могли рассчитывать на компенсационные выплаты, сделано это может быть задним числом - с 1 августа 2025 года. По бензину ее могут поднять с 10% до 15%, по дизелю - с 20% до 25%.

Меры были подготовлены на фоне нескольких подряд рекордов роста цены на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, а также на АЗС.