МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Акции ряда европейских компаний из сферы ВПК, в том числе BAE Systems, Kongsberg Defence & Aerospace, Leonardo, Rheinmetall и Saab, теряли от 4% до 8%, свидетельствуют данные сервиса Tradingview. Возможной причиной отрицательной динамики стала встреча президента США Дональда Трампа с главами европейских государств.

По данным европейских фондовых бирж на 13:45 мск, акции итальянской компании Leonardo снижались на 8,15% - до €45,29 за бумагу, котировки немецкой Rheinmetall торговались на уровне €1 575,5 за бумагу (-4,4%), стоимость акций шведского концерна Saab составляла 497,15 шведских крон за бумагу (-6,69%).

По состоянию на 13:35 мск ценные бумаги базирующейся в Великобритании компании BAE Systems теряли 3,94%, опускаясь до дневного минимума в 1 720 британских пенсов за акцию. В то же время акции норвежской компании Kongsberg Defence & Aerospace опускались до 288,5 норвежских крон за бумагу (-4,97%).

"Реакция рынка [акций европейского ВПК] напрямую связана с прогрессом переговоров по Украине после саммита на Аляске", - написал в своем Telegram-канале глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

К 14:00 мск акции компании Leonardo замедлили снижение до €45,41 за бумагу (-7,91%), котировки Rheinmetall составляли €1 584 за акцию (-3,88%), бумаги Saab незначительно замедлили снижение - до 497,3 крон за бумагу (-6,66%). В свою очередь акции BAE Systems замедлили снижение до 1 726,5 пенса за акцию (-3,57%), а бумаги Kongsberg Defence & Aerospace остались на уровне 288,5 норвежских крон за акцию (-4,97%).

О встрече Трампа и лидеров ЕС

Ранее Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским, а затем и с приехавшими его поддержать лидерами стран Евросоюза. Беседа Трампа и Зеленского тет-а-тет продолжалась около часа. Далее прошла встреча американского президента с европейскими лидерами и Зеленским.

После этих переговоров Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину, с которым за 40 минут обсудил перспективы трехсторонней встречи с участием Зеленского. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России и США высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе рассматривалась идея повышения их уровня.