АТОР: отмена виз с Иорданией увеличит спрос самостоятельных туристов из РФ

Факт отказа от визового режима усиливает восприятие королевства как дружественной и безопасной страны

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Отмена виз между Россией и Иорданией положительно скажется на российском турпотоке в эту страну, прежде всего, самостоятельных туристов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Туроператоры однозначно говорят о том, что отмена виз положительно скажется на турпотоке в Иорданию", - говорится в сообщении.

Как уточнили в компании "Русский экспресс", отмена визового режима положительно скажется на интересе к поездкам в Иорданию со стороны самостоятельных путешественников из РФ. "Организованных туристов изменения не затронут, так как в пакетные туры уже заложено бесплатное оформление визы в аэропорту по прибытии сотрудником принимающей компании", - объяснили там.

С таким мнением соглашаются и эксперты туроператора Corona Travel. Оформление визы по прилету хоть и не составляло особой проблемы, но могло оставаться психологическим барьером. Факт отмены виз усиливает восприятие Иордании как дружественной и безопасной страны.

"Но резкого скачка турпотока в краткосрочной перспективе ожидать не стоит. Основным сдерживающим фактором ранее было отсутствие прямых перелетов. С появлением регулярных рейсов этот барьер снят, а отмена виз просто дополнительно упрощает поездки. В совокупности эти меры могут привести к росту турпотока на 10-15% в среднесрочной перспективе", - подчеркнули в компании.

Турпоток из Иордании в Россию

Россия также работает над привлечением иностранцев в страну. Потенциал для роста въездного турпотока из Иордании туроператоры называют существенным и предполагают вероятность кратного роста.

"По результатам прошлого года всего в Россию с целью туризма въехало менее 2 тыс. граждан Иордании. Отмена виз - сильнейший катализатор, способный кратно нарастить взаимные турпотоки. Уверен, что такая мера существенно увеличит количество иорданских туристов в Россию", - отметил вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора "Интурист" Александр Мусихин.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров и вице-премьер Иордании, министр иностранных дел и по делам эмигрантов Айман ас-Сафади подписали соглашение об отмене визовых требований для граждан двух стран. Соглашение предусматривает освобождение от визовых требований для туристических поездок на срок не более 30 дней, а суммарный срок такого пребывания не должен превышать 90 дней в течение года.

До сих пор россияне могли оформлять визу для въезда в Иорданию сроком до месяца по прибытии в аэропорт, ее стоимость составляла 40 динаров (около $56).