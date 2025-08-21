Клиенты банка в мессенджере могут посмотреть баланс и историю операций, перевести деньги, оплатить выставленные счета или покупки

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. ВТБ запустил переводы через Систему быстрых платежей (СБП) в мессенджере Max, сообщила пресс-служба кредитной организации.

"ВТБ расширил функционал своего цифрового банка в мессенджере Max. Теперь клиенты смогут переводить деньги через СБП, а также сканировать квитанции и совершать платежи по QR-коду", - сообщил банк.

Клиенты ВТБ в мессенджере Max могут посмотреть баланс и историю операций, перевести деньги, оплатить выставленные счета или покупки, подключить банковские продукты, выбрать категории кешбэка, настроить уведомления. Для проведения операции нужно авторизоваться в Max, используя код доступа, как при входе в приложение ВТБ Онлайн. Затем пользователь может выбрать необходимую финансовую операцию и провести ее в защищенной зоне непосредственно в мессенджере.

Сканер для QR-кода Max работает на основе российской разработки ИИ-компании Smart Engines. Для пользователей смартфонов на платформе iOS цифровой банк в мессенджере может быть альтернативой интернет-банку.

"ВТБ планирует и дальше развивать цифровой банк в Max как универсальный финансовый инструмент, в котором пользователям доступны все необходимые операции: от переводов и платежей до оформления продуктов", - отметил заместитель президента - председателя правления ВТБ Александр Пахомов.

Max - национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. В Max доступны аудио и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов, денежные переводы, в тестовом режиме работают информационные каналы. В платформу интегрированы бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей. Приложение включено в реестр российского программного обеспечения и доступно в магазинах приложений в мобильной, десктопной и веб-версиях.