Max станет обязательным для предустановки на устройства с 1 сентября

Он заменит VK Мессенджер в соответствующем перечне приложений

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Предустановка приложения Max на все устройства будет обязательной с 1 сентября 2025 года, она заменит VK Мессенджер в соответствующем перечне приложений. О соответствующем распоряжении, подписанном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщила пресс-служба кабмина.

"С 1 сентября цифровая платформа Max войдет в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства в 2025 году. В списке таких программ Max заменит VK Мессенджер, который находился там с 2023 года", - указано в сообщении.

Планируется, что мессенджер станет базой многофункционального сервиса обмена информацией. "Он обеспечит безопасное общение в мессенджере и доступ к удобным цифровым сервисам от государства и бизнеса", - уточнили в пресс-службе.

Помимо этого, кабмин также включил в перечень обязательных для предустановки программ Лайм HD TV. Она будет предустанавливаться на телевизоры с цифровым блоком управления с 1 января 2026 года.