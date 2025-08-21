Так, в 2025 году использование цифрового рубля планируется при исполнении федерального бюджета по перечню расходов, который определяет правительство России, по согласованию с Центробанком

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Министерство финансов России разработало проект постановления, которым наделяет Федеральное казначейство полномочиями проводить операции с цифровым рублем. Об этом сообщается на сайте министерства.

"Минфин России разработал проект постановления, согласно которому Федеральное казначейство будет наделено полномочиями открывать счет на платформе цифрового рубля и представлять в Банк России распоряжения о переводе цифровых рублей. Положения постановления вступят в силу со дня официального опубликования", - говорится в сообщении.

Так, в 2025 году использование цифрового рубля планируется при исполнении федерального бюджета по перечню расходов, который определяет правительство России, по согласованию с ЦБ РФ.

С 1 января 2026 года - при перечислении поступлений в бюджеты бюджетной системы РФ и переводе денежных средств федеральным бюджетным и автономным учреждениям в цифровых рублях, а с 1 июля 2027 года изменения будут распространены на операции со средствами всех бюджетов бюджетной системы.