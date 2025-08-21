Российские банки запускают переводы и платежи через СБП в Max

Новый инструмент уже запустили ВТБ и Альфа-банк

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Крупные российские банки начали внедрять возможность денежных переводов и оплаты через Систему быстрых платежей (СБП) в мессенджере Max. Новый инструмент уже запустили ВТБ и Альфа-банк, ряд кредитных организаций готовятся это сделать, выяснил ТАСС.

"ВТБ запустил переводы через Систему быстрых платежей в российском мессенджере Max", - сообщили в пресс-службе банка.

В приложении Max клиенты банка также могут проверять баланс, историю операций, переводить деньги, оплачивать покупки и счета по QR-коду, выбирать категории кешбэка и подключать продукты. Все операции проходят в защищенной зоне мессенджера с авторизацией через код доступа, как в приложении "ВТБ онлайн". В банке отметили, что планируют и дальше развивать цифровой банк в Max как универсальный финансовый инструмент.

Альфа-банк объявил о запуске нового решения для предпринимателей - прием платежей по СБП в мессенджере Max. Для работы не требуется касса или POS-терминал. Оплата возможна через разовые QR-коды или NFC-таблички, средства зачисляются на расчетный счет с комиссией до 0,7%. В банке подчеркнули, что сервис удобен для компаний любого масштаба, особенно работающих вне офиса или торговой точки.

В Совкомбанке ТАСС сообщили, что планируют подключить аналогичный сервис в ближайшее время.

Max - российская цифровая платформа пользовательских сервисов, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы. В платформу интегрированы бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.